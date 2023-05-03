Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

В МИД РФ заявили, что сроки проведения встречи по "зерновой сделке" еще не согласованы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сроки проведения встречи высокого уровня по "зерновой сделке" продолжают обсуждаться, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рабочие контакты представителей сторон, - России, Турции, Украины, а также ООН, - в совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно. Этот рабочий уровень поддерживается регулярно", - сказала она в ходе брифинга.

"Это необходимо для проведения инспекций в соответствии с согласованными правилами процедуры. Проведение встречи высокого уровня в предстоящий период действительно обсуждается. Сроки окончательно не согласованы. Как только они будут согласованы, мы обязательно всех об этом проинформируем",- добавила Захарова.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что такая встреча может пройти уже в ближайшие дни.

Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что 5 мая в Москве состоится очередной раунд консультаций по исполнению меморандума российской межведомственной делегации с главой Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспен.

МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуме высказались против обязательного распределения после вузов

В Госдуме высказались против обязательного распределения после вузов

Минсельхоз со II полугодия будет субсидировать закладку садов только российскими саженцами

Минсельхоз со II полугодия будет субсидировать закладку садов только российскими саженцами

В Думу внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Подозреваемые в подготовке покушений на руководство Крыма арестованы

Пять пожарных поездов привлекли к тушению возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани

Поезда между Орлом и Брянском будут ходить по укороченному маршруту из-за взрыва

Поезда между Орлом и Брянском будут ходить по укороченному маршруту из-за взрыва

Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2022 году до 9,8% с 10,5%

В Брянской области сообщили о сработавшем на железнодорожных путях взрывном устройстве

Убийство Дарьи Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });