В МИД РФ заявили, что сроки проведения встречи по "зерновой сделке" еще не согласованы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сроки проведения встречи высокого уровня по "зерновой сделке" продолжают обсуждаться, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рабочие контакты представителей сторон, - России, Турции, Украины, а также ООН, - в совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно. Этот рабочий уровень поддерживается регулярно", - сказала она в ходе брифинга.

"Это необходимо для проведения инспекций в соответствии с согласованными правилами процедуры. Проведение встречи высокого уровня в предстоящий период действительно обсуждается. Сроки окончательно не согласованы. Как только они будут согласованы, мы обязательно всех об этом проинформируем",- добавила Захарова.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что такая встреча может пройти уже в ближайшие дни.

Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что 5 мая в Москве состоится очередной раунд консультаций по исполнению меморандума российской межведомственной делегации с главой Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспен.