Минпромторг не ждет спада в обрабатывающей промышленности России в 2023 году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг прогнозирует динамику обрабатывающей промышленности России по итогам 2023 года не хуже, чем в 2022 году, и допускает рост на 1% к прошлому году.

"Если говорить об общих цифрах по обрабатывающей промышленности, мы планируем результат не хуже или на 1% плюс", - сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП.

По итогам 2022 года снижение обрабатывающей промышленности в России, по данным Росстата, составило 1,3%. Минэкономразвития в базовом сценарии от сентября 2022 года прогнозирует снижение в целом промышленности в 2023 году на 1,3%. В январе 2023 года спад промпроизводства в стране составил 2,4% в годовом сравнении после падения на 4,3% в декабре, сообщал Росстат.

При этом Минэкономразвития объясняло улучшение динамики промпроизводства в январе 2023 прежде всего ростом выпуска в обрабатывающем секторе. Рост обрабатывающих производств в январе 2023 года с учетом фактора сезонности составил 0,8% к предыдущему месяцу, в годовом выражении падение замедлилось вдвое - до 2,3% после 5,7% месяцем ранее, сообщало министерство.