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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Россельхознадзор с 5 мая запрещает ввоз семян подсолнечника и кукурузы из нескольких стран

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 5 мая запрещает ввоз семенного материала подсолнечника и кукурузы из восьми мест отгрузки в нескольких странах-поставщиках.

Как сообщает служба, такие места определены в Турции, Германии, Франции, Венгрии и Казахстане.

Эта мера принята в связи с выявлением в семенах карантинных для РФ и стран-членов ЕАЭС объектов. Речь идет о фомопсисе подсолнечника, пятнистости листьев кукурузы, диплодиозе кукурузы и амброзии полыннолистной.

Распространение этих карантинных объектов может нанести серьезный ущерб отечественному АПК.

Россельхознадзор Казахстан Турция Франция Германия
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