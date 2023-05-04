Для приграничных регионов установили дополнительные даты ЕГЭ по русскому языку и математике

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рособрнадзор и Минпросвещения РФ утвердили дополнительные даты ЕГЭ для приграничных регионов РФ; по русскому языку – 30 мая, по математике базового и профильного уровня – 2 июня, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Приказом предусматривается установление дополнительных дат проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках основного периода проведения экзаменов. Так, предусмотрено проведение ЕГЭ по русскому языку 30 мая 2023 года (основной срок – 29 мая), а ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни) – 2 июня 2023 года (основной срок – 1 июня)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там пояснили, что установление дополнительных дат проведения экзаменов в приграничных регионах позволит распределить участников государственной итоговой аттестации на несколько дней, что не потребует увеличения количества пунктов проведения экзаменов и дополнительного технического и кадрового обеспечения.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об особом порядке сдачи выпускных экзаменов для школьников на приграничных территориях РФ. Выпускники смогут выбрать в каком формате сдавать выпускные экзамены – в форме ЕГЭ или промежуточной аттестации.