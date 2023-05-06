МЧС назвало ложной информацию об эвакуации жителей Белгорода

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Информация о якобы проводимой в Белгороде эвакуации жителей, которая распространяется в соцсетях, является ложной, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

"В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Ее цель - посеять панику среди населения", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели напомнили, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.