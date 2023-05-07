Лесной пожар не был причиной пожара под Екатеринбургом, заявили в "Авиалесохране"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Склады с порохом в Свердловской области загорелись не из-за лесного пожара, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана" в официальном телеграм-канале.

"По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Свердловской области, лесной пожар не является причиной пожара на складах. (...) Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов, что зафиксировано системой видеонаблюдения "Лесной дозор", - следует из сообщения.

Принимаются меры по стабилизации обстановки.

В субботу экстренные службы сообщили "Интерфаксу", что в поселке Первомайский лесной пожар перешел на склад, где хранится порядка 15 тонн пороха. Также вблизи расположены еще 19 складов с порохом. Жители поселка эвакуируются.

В свою очередь пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ сообщала, что уничтожено два склада на площади 960 кв. метров, пожарным удалось не допустить распространения огня еще на три складских строения.

По предварительной информации, пострадавших нет.