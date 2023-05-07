Пожар в районе складов в Свердловской области локализован

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожар в районе поселка Первомайского в Свердловской области, где огнем были уничтожены два склада, локализован, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального МЧС.

По ее данным, пожарные проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 га.

Как уточнили "Интерфаксу" в администрации Режевского городского округа, склады отстояли, ведется проливка. Жилым домам ничего не угрожает. Все жители из поселка эвакуированы.

Всего, по данным регионального МЧС, за сутки удалось локализовать 15 возгораний. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать.

Сейчас в Свердловской области продолжают действовать 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса.

Как говорится в сообщении, принимаются меры по локализации четырех природных пожаров в Асбестовском городском округе. В настоящее время площадь пожаров составляет 7,2 тыс. га. Для тушения огня и защиты населенных пунктов задействована группировка в составе 136 человек и 12 единиц спецтехники.

Общая группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами в регионе, увеличена до 2,5 тысяч человек, в тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники.

В тушении ландшафтных пожаров задействована авиация МЧС России. Самолет Бе-200 проводит сбросы воды в Верхнепышминском городском округе, вертолет Ми-8 с водосливным устройством участвует в тушении очагов горения в городском округе Богданович, применение борта Ил-76 спланировано в Берёзовском городском округе. Также для тушения пожаров привлечены воздушные суда Росгвардии, министерства обороны и Авиалесоохраны.

Пострадавших среди гражданского населения и участников тушения пожаров нет. Принимаются все меры для скорейшей локализации и ликвидации всех пожаров.

Накануне экстренные службы сообщили "Интерфаксу", что в поселке Первомайский лесной пожар перешел на склад, где хранится порядка 15 тонн пороха. Вблизи расположены еще 19 складов с порохом.

В свою очередь пресс-служба регионального ГУ МЧС России сообщала, что огнем уничтожено два склада на площади 960 кв. метров, удалось не допустить распространения огня еще на три складских строения.