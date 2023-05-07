Что произошло за день: воскресенье, 7 мая

Предотвращенная атака дронов в Ивановской области, лесные пожары в России и "Ростех" выходит из капитала "АвтоВАЗа"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Что произошло за день:

- ФСБ предотвратила атаки дронов на военный аэродром "Северный" в Ивановской области. Целью атаки являлись "самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50".

- "Зенит" победил "Спартак" и стал девятикратным чемпионом России. Учитывая победу в чемпионате СССР, это 10-й титул петербуржцев, что дает им право нанести вторую звезду на эмблему.

- Пострадавшего в результате взрыва Прилепина вывели из медикаментозного сна, он в сознании. Между тем выяснилось, что подозреваемый в подрыве машины при задержании пытался убедить полицию, что "ловил куропаток".

- Режим ЧС введен на территории всей Тюменской области из-за пожаров. В Свердловской области режим ЧС объявлен еще в трех поселках. Тем временем в Курганской области из-за подступающего огня эвакуируют новые районы.

- Дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц администрации Оренбурга после обрушения карусели. Задержаны главы предприятий, обслуживавших карусель. Также выяснилось, что аттракцион не был зарегистрирован в технадзоре.

- Российские военные уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря. Также за прошедшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, ракета "Гром-2" и ракета "Точка-У".

- "Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа", 100% долей которого консолидировал НАМИ.