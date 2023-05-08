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Глава Курганской области пообещал в понедельник начать выплаты пострадавшим при пожарах

Глава Курганской области пообещал в понедельник начать выплаты пострадавшим при пожарах
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Потерявшие имущество при пожарах жители Курганской области с понедельника начнут получать выплаты, сообщил журналистам глава региона Вадим Шумков.

"Мы сейчас постараемся определить сразу перечень, по которому полагаются выплаты по 10 тысяч рублей, и они начнутся сегодня в Кургане и остальных муниципальных образованиях", - сказал он.

За полную потерю имущества погорельцы получат по 50 тысяч рублей, отметил Шумков.

По словам губернатора, все лишившиеся крова находятся в пунктах временного размещения, там с ними работают психологи. Туда же будут направлены представители администрации региона, которые будут помогать восстанавливать документы. Эту работу будут вести без выходных, сообщил Шумков.

"Все остальное также будет в проработке, потому что объем ущерба, к сожалению, очень большой", - цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что ведомство организовало работу мобильных приемных для граждан, лишившихся имущества. Территориальные прокуроры работают на местах пожаров и в пунктах временного размещения.

Находящийся с визитом в регионе глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что сейчас на территории области для тушения ландшафтных и лесных пожаров задействованы силы Ногинского спасательного центра из Подмосковья, Уральского спасательного центра и трех аэромобильных группировок из Башкирии, Удмуртии и Пермского края.

"Ввиду вчерашней высокой ветровой нагрузки не было возможности реагировать вертолетами и самолетом Бе-200, который здесь был, потому что для него этот ветер был критический. Поэтому этот самолет вчера не применялся. Мы нарастили группировку тяжелой авиации водными бомбардировщиками ИЛ-76. Два ИЛ-76 - министерства обороны, один ИЛ-76 - министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Эти самолеты уже работают сейчас по остаточным очагам. Также в районах Курганской области работали четыре пожарных поезда", - приводятся в сообщении слова Куренкова.

Ранее в понедельник глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в регионе были локализовали девять из 13 пожаров. Численность группировки, привлеченной к тушению, достигла 1 290 человек и 332 единицы техники.

Из-за природных пожаров в Курганской области ввели режим ЧС.

Курганская область
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