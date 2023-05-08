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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Праздничные парад и салют отменили в Кургане из-за пожаров

Праздничные парад и салют отменили в Кургане из-за пожаров
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Программу празднования 9 мая резко скорректировали в Курганской области, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в понедельник.

"В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за природных пожаров ввели режим ЧС. По официальным данным, больше половины из них уже локализовано. Вместе с тем, известно о трех погибших.

Курганская область Курган Вадим Шумков
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