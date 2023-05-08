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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Глава МЧС Куренков сообщил о локализации девяти очагов возгораний в Курганской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали девять из 13 очагов действующих в Курганской области возгораний, сообщил в понедельник глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована", - сказал он по итогам облета территории с губернатором региона Вадимом Шумковым и начальником областного главка МЧС Юрием Землянским.

Из девяти угрожавших населенным пунктам пожаров локализованы шесть. За сутки потушены еще восемь возгораний.

Общая группировка на тушении достигла 1 290 человек и 332 единиц техники, включая авиацию МЧС России, которая сбросила на очаги пожаров 165 тонн воды.

Александр Куренков МЧС Курганская область
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