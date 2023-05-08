Подозреваемые в подготовке диверсии задержаны в Челябинской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Попытка устроить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры предотвращена в Челябинской области сотрудниками УФСБ и полиции, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в понедельник.

"В результате в Магнитогорске задержаны трое граждан. Диверсию планировалось устроить на участке Южно-Уральской железной дороги в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального УФСБ данную информацию подтвердили, уточнив, что задержание было произведено в ночь на понедельник.

Как отметил собеседник агентства, "в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста".