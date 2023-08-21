ФСБ задержала одного из руководителей Одесской ж/д за организацию диверсии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали украинца, который подозревается в организации диверсии на железнодорожных путях в Херсонской области в статусе одного из руководителей Одесской железной дороги, сообщили в региональном УФСБ в понедельник.

"Задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции", - говорится в пресс-релизе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Фигурант уголовного дела находится под стражей.