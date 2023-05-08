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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Глава МЧС РФ и губернатор Курганской области доложили Путину с места пожаров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков и глава Курганской области Вадим Шумков доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожарами в Курганской области.

"Вы знаете, что министр Куренков сегодня отправился в Курганскую область, вместе с губернатором Вадимом Шумковым они уже посетили наиболее пожароопасные места, проконтролировали ход борьбы с пожарами, ход принятия экстраординарных мер борьбы с пожарами. Вы знаете, что губернатор своим решением ввел в Курганской области режим ЧС", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил: "Куренков и Шумков прямо с места пожаров доложили ситуацию президенту по телефону, проинформировали президента о том, что происходит, какие потенциальные угрозы и какие меры принимаются для защиты людей, их собственности, а также других объектов".

МЧС РФ Курганская область
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