Путин встретился с Мирзиеевым
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что встреча двух президентов состоялась в Кремле
Днем в понедельник стало известно, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ, он примет участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.