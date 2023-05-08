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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин встретился с Мирзиеевым

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что встреча двух президентов состоялась в Кремле

Днем в понедельник стало известно, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ, он примет участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин Узбекистан Мирзиеев Шавкат Миромонович Песков
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