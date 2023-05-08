ВСУ обстреливают приграничные территории Белгородской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле территории региона.

"Под обстрелом ВСУ находится Валуйский городской округ. В селе Казначеевка, по предварительным данным, пострадавших нет. Один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла. В селе Бирюч повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Над городом Валуйки системой ПВО была сбита ракета, добавил он.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил об обстрелах с украинской стороны нескольких населенных пунктов в разных районах региона. Пострадали несколько человек. Кроме того, над одним из муниципалитетов сработала система ПВО.