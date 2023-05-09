Что случилось этой ночью: вторник, 9 мая
Обстрелы Белгородской области, Канада высылает китайского дипломата, космонавты поздравили россиян с Днем победы с борта МКС
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Российская система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области. Пострадавших нет.
- ВСУ обстреляли приграничные территории Белгородской области. Обстреляны города Шебекино и Валуйки.
- Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Они призвали сохранять и приумножать память об участниках Великой Отечественной войны.
- Лондон может поставить Киеву ракеты большой дальности. США, в свою очередь, поставят на Украину танки Abrams, из которых уберут секретные технологии.
- Канада высылает китайского дипломата. Его обвинили в разведывательной деятельности.