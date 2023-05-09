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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Екатеринбург затянуло дымом от лесных пожаров

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Смог зафиксировали в Екатеринбурге на фоне природных пожаров, происходящих в Свердловской области, сообщает региональный оперативный штаб.

"Утром 9 мая в Екатеринбурге наблюдается смог", - говорится в сообщении.

Также в сообщении приводятся рекомендации для местных жителей. Специалисты советуют не открывать окна, провести влажную уборку, на улице использовать маски и респираторы, промывать чаще нос и горло, отказаться от длительных прогулок.

В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняют, что во вторник и среду в регионе будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В ночь на 10 мая в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 7 градусов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области огнем охвачено более 54 тыс. 157 гектаров леса. В тушении участвуют 4 тыс. 807 специалистов и около 6 тыс. волонтеров, а также свыше 500 единиц техники. В том числе, самолеты БЕ-200 и ИЛ-76, вертолеты Ми-8.

Екатеринбург Свердловская область
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