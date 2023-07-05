В Екатеринбург вернулся смог от природных пожаров

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге и Верхней Пышме снова чувствуется запах гари, в связи с этим там ввели контроль за качеством воздуха, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Специалисты отбирают пробы для исследования на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида углерода, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, сажи", - говорится в сообщении.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области до вечера 7 июля будут сохраняться неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, шесть природных пожаров локализованы в Белоярском, Алапаевском, Гаринском, Камышловском, и Сосьвинском районах. Огонь тушат более 300 человек и 85 единиц спецтехники.

За минувшие сутки удалось ликвидировать 11 возгораний на площади более 1,5 тыс. гектаров.

23 июня сообщалось, что в Свердловской области потушены последние природные пожары, действовавшие на тот момент.