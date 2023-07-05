Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

В Екатеринбург вернулся смог от природных пожаров

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге и Верхней Пышме снова чувствуется запах гари, в связи с этим там ввели контроль за качеством воздуха, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Специалисты отбирают пробы для исследования на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида углерода, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, сажи", - говорится в сообщении.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области до вечера 7 июля будут сохраняться неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, шесть природных пожаров локализованы в Белоярском, Алапаевском, Гаринском, Камышловском, и Сосьвинском районах. Огонь тушат более 300 человек и 85 единиц спецтехники.

За минувшие сутки удалось ликвидировать 11 возгораний на площади более 1,5 тыс. гектаров.

23 июня сообщалось, что в Свердловской области потушены последние природные пожары, действовавшие на тот момент.

Екатеринбург Роспотребнадзор Верхняя Пышма Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Семеро из 12 пострадавших госпитализированы в Ярославле после столкновения теплохода с пирсом

Андрей Кондрашов назначен гендиректором ТАСС

В "Росэнергоатоме" отвергли заявление Зеленского о взрывчатке на крыше энергоблоков ЗАЭС

В "Росэнергоатоме" отвергли заявление Зеленского о взрывчатке на крыше энергоблоков ЗАЭС

В Кремле считают, что угроза диверсии на ЗАЭС с катастрофическими последствиями велика

РЖД восстанавливают работу сайта и приложения после хакерской атаки

Правительство РФ определило перечень закрываемой корпоративной информации

Правительство РФ определило перечень закрываемой корпоративной информации

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Южно-Сахалинске

Число пострадавших в результате удара по Макеевке выросло до 41 человека

Рубль снизился к доллару и юаню на старте торгов под давлением внешнего негатива

Рубль снизился к доллару и юаню на старте торгов под давлением внешнего негатива

Один человек погиб в результате украинских ударов по Макеевке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });