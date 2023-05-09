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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Два частных дома загорелись в белгородском селе после обстрела ВСУ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Грайворонского городского округа.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелось два частных домовладения", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он уточнил, что в указанных домах жителей не было.

Белгородская область
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