Два частных дома загорелись в белгородском селе после обстрела ВСУ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Грайворонского городского округа.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелось два частных домовладения", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он уточнил, что в указанных домах жителей не было.