Восемь многоквартирных домов пострадали из-за последних обстрелов в Шебекино

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях многоквартирных домов, полученных при обстрелах с украинской стороны за последние сутки в Шебекино.

"Шебекино в последнее время подвергается ежедневным обстрелам. Много разрушений. С Владимиром Николаевичем Ждановым (глава администрации городского округа - ИФ) объехали дома, которые подверглись обстрелам вчера и сегодня ночью. В результате поквартирного обхода выявлено, что в восьми многоквартирных домах побиты окна в 124 квартирах - это 290 окон и 37 остекление балконов, посечены фасады и крыши", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Гладков также сообщил, что в двух частных домовладениях посечены окна, фасады и заборы. Обстрелы повредили 32 автомобиля, какие-то машины горели, какие-то просто покорежило и посекло.

"Сейчас идет закрытие периметра, уборка поврежденных конструкций и разбитых стекол, а также замер окон и оценка ущерба автомобилей, - отметил он. - Во второй половине недели уже начнем восстановление разбитых оконных конструкций".

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.