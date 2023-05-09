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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Система ПВО сработала над Белгородской областью

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО над территорией региона.

"В Грайворонском городском округе сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее во вторник Гладков сообщил об обстреле села Сподарюшино Грайворонского городского округа, пострадавших нет.

Белгородская область
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