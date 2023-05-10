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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Минобороны РФ заявило о наступлении штурмовых отрядов на северо-западной и западной окраинах Артемовска

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды наступают на северо-западной и западной окраинах Артёмовска (Бахмута), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артёмовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах", - сказал Конашенков.

По его словам, "авиацией в течение суток в данном районе совершено десять самолетовылетов и два вертолётовылета. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнено 98 огневых задач".

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ступочки Донецкой Народной Республики и западной окраины города Артёмовск", - сообщил Конашенков.

Он сказал, что "за сутки уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"".

"Кроме того, в районе населенного пункта Белокузьминовка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ", - сообщил Конашенков.

Игорь Конашенков Артемовск Минобороны
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