Что произошло за день: среда, 10 мая

Отмена виз для граждан Грузии, дефицит российского бюджета и указ о призыве на военные сборы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия с 15 мая отменяет визовый режим для граждан Грузии. Также указом президента РФ отменяется запрет на воздушные перевозки в Грузию. Уже известно, что авиакомпании РФ будут летать между Москвой и Тбилиси по семь раз в неделю. Власти Грузии заявляют, что разрешат полеты только неподсанкционным авиакомпаниям РФ. Между тем президент Грузии считает эти решения российского руководства "неприемлемыми". Саломе Зурабишвили предложила ввести визы для российских граждан.

- Путин подписал указ о призыве на военные сборы находящихся в запасе. Находящихся в запасе призывают на сборы в ВС РФ, войсках Нацгвардии, органах госохраны и органах ФCБ. Сколько человек призовут на военные сборы, не уточняется.

- РФ денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий документ уже внесен в Госдуму. Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации.

- Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 млрд руб. в пользу государства. Кроме того, в доход государства обращены 100% акций нефтяного холдинга "Русь-Ойл", а также доли компаний, входящих в его структуру.

- Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,4 трлн руб., увеличившись на 1 трлн за месяц. По итогам четырех месяцев дефицит федерального бюджета опережает прогноз на весь год.

- Генконсульства ФРГ в РФ с июня прекратят прием документов на выдачу национальных виз. С 1 июня придется записываться в очередь через систему бронирования посольства ФРГ в Москве.

- ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожской области. Задержан ранее судимый гражданин Украины, который действовал по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины.

- Доллар упал ниже 76 рублей впервые с 23 марта. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 84 руб. впервые с 3 апреля.