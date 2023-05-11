Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Минобороны РФ сообщило о наступлении штурмовых отрядов в западной части Артемовска при поддержке десанта

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды при поддержке Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают наступление в западной части Артемовска (Бахмута), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, авиацией и артиллерией РФ нанесены удары по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).

"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

Он заявил, что помимо этого, в районе Краматорска (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

За прошедшие сутки на донецком направлении российской авиацией совершено восемь самолетовылетов, артиллерией выполнено 95 огневых задач, добавил официальный представитель Минобороны РФ.

ДНР ВСУ Артемовск Игорь Конашенков Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минфине ждут до конца мая новый текст законопроекта о НДФЛ для релоцировавшихся

Путину сообщили о планах "СИБУРа" вложить до $3 млрд в производство полипропилена

Экс-советник офиса Зеленского Арестович и актер Смольянинов внесены в список экстремистов

Экс-советник офиса Зеленского Арестович и актер Смольянинов внесены в список экстремистов

Бастрыкин предложил странам Востока создать альтернативу МУС и ЕСПЧ

Бастрыкин предложил странам Востока создать альтернативу МУС и ЕСПЧ

Red Wings запросила допуск ко всем доступным частотам Москва-Тбилиси

Покушение на Захара Прилепина

Состояние Прилепина оценивается как нормальное, но из больницы его пока не выписывают

"ВК" оштрафована судом на 60 тыс. руб. за утечку данных пользователей Mail.ru

"ВК" оштрафована судом на 60 тыс. руб. за утечку данных пользователей Mail.ru

В Wildberries разоблачили "серые схемы" продвижения на платформе

В Wildberries разоблачили "серые схемы" продвижения на платформе

Google оштрафовали на 3 млн руб. за неудаление фейков об СВО

ФСБ сообщила об изъятии почти 500 кг кокаина на границе РФ в Смоленской области

ФСБ сообщила об изъятии почти 500 кг кокаина на границе РФ в Смоленской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });