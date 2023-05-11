Минобороны РФ сообщило о наступлении штурмовых отрядов в западной части Артемовска при поддержке десанта

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды при поддержке Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают наступление в западной части Артемовска (Бахмута), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, авиацией и артиллерией РФ нанесены удары по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).

"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

Он заявил, что помимо этого, в районе Краматорска (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

За прошедшие сутки на донецком направлении российской авиацией совершено восемь самолетовылетов, артиллерией выполнено 95 огневых задач, добавил официальный представитель Минобороны РФ.