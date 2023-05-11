Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, он находится в сознании. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Глеб Анатольевич госпитализирован в Институт Склифосовского с инсультом. Он разговаривает, поэтому есть надежда на положительный результат, положительный успех", - сказал Варшавер.

Глеб Панфилов – режиссер, сценарист. Народный артист РСФСР, обладатель множества национальных и международных кинонаград, включая специальный приз жюри фестиваля в Каннах. Среди его работ – "Начало" (1970), "Тема" (1979), "Васса" (1983), "Мать" (1990), "В круге первом" (2006) и другие.