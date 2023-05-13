Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в районе Угледара

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Два опорных пункта подразделений вооруженных сил Украины уничтожены экипажами тяжелых огнеметных систем восточнее населённого пункта Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"Расчетами самоходных минометов "Тюльпан" уничтожен пункт временной дислокации противника в районе Великой Новосёлки (ДНР). Экипажами тяжелых огнемётных систем ТОС-1 уничтожены два опорных пункта противника восточнее Угледара. Также артиллерийским огнем уничтожен минометный расчет в районе Пречистовки (ДНР)", - сказал Гордеев.

По его словам, на южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка проведения противником разведки боем, а также уничтожена разведгруппа.

На запорожском направлении, сообщил Гордеев, артиллерийскими подразделениями уничтожены выявленные в ходе ведения воздушной разведки бронеавтомобиль в районе населённого пункта Малые Щербаки, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в районе Новопавловки и грузовой автомобиль противника в районе Малой Токмачки.

Расчетами зенитных ракетных комплексов "Тор", "Стрела-10", зенитных установок сбиты пять беспилотных летательных аппаратов противника самолетного типа, сообщил Гордеев.