Российские военные сообщили об ударах ВКС по позициям ВСУ на красно-лиманском направлении

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении, сообщил в воскресенье начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На красно-лиманском направлении авиацией группировки войск "Центр" нанесено поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также опорных пунктов противника", - сказал Савчук.

По его словам, в районе населенного пункта Терн российскими комплексами противовоздушной обороны уничтожены украинские беспилотники "Фурия".

"На торском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава и техники 81-ой аэромобильной бригады, 58-ой мотопехотной бригады и 5-ой бригады национальной гвардии Украины", - сообщает начальник пресс-центра группировки "Центр".

По его данным, в результате огневого поражения артиллерией украинская армия понесла потери в личном составе и технике.