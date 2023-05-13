Глава Минюста РФ предложил определиться с формированием правового института идеологии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко разъяснил позицию относительно существующего в стране запрета на государственную идеологию.

"Наша доктрина должна все-таки четко определиться с формированием правового института государственной идеологии и, соответственно, определить соотношение идеологии с нравственными нормами. Мы исходим из того, что те ценности, которые на сегодня закреплены в Конституции, они составляют базис, на основе которого должна формироваться идеология. И мы усматриваем некую неопределенность, а может быть даже противоречие с 13 статьей Конституции, которая говорит, что у России не может быть обязательной государственной идеологии", - сказал министр в интервью "Интерфаксу" "на полях" Петербургского международного юридического форума.

По его словам, ни одно из государств не взяло на себя обязательство запретить государственную идеологию, однако в Конституции России такая статья есть.

"В этой связи мы усматриваем здесь правовую неопределенность, а может и противоречие, которую надо решать. Нужно смотреть, изучать, потому что изменить Конституцию - это достаточно непростая история", - сказал глава Минюста.

В этой связи он предположил, что, как вариант, Конституционный суд, получив соответствующий запрос, сможет дать разъяснение.