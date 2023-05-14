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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Песков назвал отношения России и Армении имеющими "блестящее будущее"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они по-прежнему складываются как партнерские отношения, продвинутого партнерства, особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни", - сказал Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Он продолжил: "Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определенные чувствительные моменты".

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия придерживается исполнения трехсторонних документов, которые были подписаны Москвой, Ереваном и Баку два года назад. "Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Армения
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