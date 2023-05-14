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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Самолеты и пожарный поезд направлены для тушения пожара около курганских деревень

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Увеличена группировка сил и средств для борьбы с ландшафтным пожаром вблизи населенных пунктов Зырянка и Новая Заварина Юргамышского округа Курганской области, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС РФ по региону.

Как говорится в сообщении, с огнем ведут борьбу 165 человек и 36 единиц техники. К месту пожара направлены самолеты Ил-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что огненный фронт около деревень составляет 3,5 км. В качестве превентивной меры проводится эвакуация населения.

Курганская область МЧС РФ
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