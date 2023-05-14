Власти Курганской области заявили о снятии угрозы от пожара двум деревням
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Угроза двум населенным пунктам Курганской области от ландшафтного пожара ликвидирована, сообщает в воскресенье правительство региона.
"Угроза населенным пунктам поселок Зырянка и деревня Новая Заворина Юргамышского округа снята", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что огненный фронт около деревень составляет 3,5 км. В качестве превентивной меры проводится эвакуация населения. С огнем ведут борьбу 165 человек и 36 единиц техники, в том числе самолеты Ил-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд.