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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Власти Курганской области заявили о снятии угрозы от пожара двум деревням

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Угроза двум населенным пунктам Курганской области от ландшафтного пожара ликвидирована, сообщает в воскресенье правительство региона.

"Угроза населенным пунктам поселок Зырянка и деревня Новая Заворина Юргамышского округа снята", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что огненный фронт около деревень составляет 3,5 км. В качестве превентивной меры проводится эвакуация населения. С огнем ведут борьбу 165 человек и 36 единиц техники, в том числе самолеты Ил-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд.

Курганская область
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