Госдума предложила поддержать внедрение российских технологий против нефтеразливов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Госдума предложила правительству предоставить меры поддержки организациям, которые применяют отечественные технологии против разливов нефти и нефтепродуктов, следует из проекта постановления парламента.

Документ подготовлен по итогам прошедшего в апреле в Госдуме "правительственного часа" с участием вице-премьера Виктории Абрамченко, на котором рассматривались, в частности, вопросы охраны окружающей среды.

"Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос предоставления мер поддержки организациям, осуществляющим мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в связи с разливами нефти и нефтепродуктов, применяющим отечественные технологии, препараты и оборудование", - говорится в проекте постановления Госдумы.

Также предлагается ввести меры поддержки компаний, которые занимаются утилизацией, обезвреживанием отходов, рекультивацией загрязненных земель и применяют при этом отечественные технологии и оборудование.

Информацию о проработке этих предложений в Думе ждут от правительства осенью 2023 года.

К проблеме разливов нефти и нефтепродуктов стало проявляться больше внимания после аварии в мае 2020 года на ТЭЦ-3 "Норникеля", которое МЧС признало крупнейшей в мире утечкой дизтоплива за последние десятилетия. В результате Росприроднадзор предъявил "Норникелю" к возмещению рекордный ущерб окружающей среде в размере 147,8 млрд рублей.

В декабре 2021 года Госдума существенно увеличила административные штрафы за нарушения в сфере предотвращения разливов нефти и нефтепродуктов. Документ № 376543-7 проходил согласование более трех лет.

Размер санкций для компании за непредставление планов по предупреждению и ликвидации нефтеразливов может составить до 500 тысяч рублей. Отсутствие оповещения о факте разлива нефти и нефтепродуктов предполагает штраф до 1 млн рублей либо прекращение работы компании на срок до 90 суток.