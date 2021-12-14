Госдума приняла закон о штрафах за разлив нефти и нефтепродуктов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за нарушения в сфере предотвращения разливов нефти и нефтепродуктов, документ проходил согласование более трех лет.

Согласно новой статье КоАП (8.50), устанавливаются санкции за непредставление планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; неисполнение обязанностей создать систему оповещения о разливах; отказ подтвердить финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных ликвидационным планом.

Предполагается штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; для ИП - в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для ИП - от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Отсутствие оповещения о факте разлива нефти и нефтепродуктов предполагает штраф для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для ИП - от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для компаний - от 150 тыс. до 500 тыс. руб. При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для ИП - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для компаний - штраф от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. либо также приостановление работы на срок до 90 суток.

К проблеме разливов нефти и нефтепродуктов стало проявляться больше внимания после аварии в мае 2020 г. на ТЭЦ-3 "Норникеля", которое МЧС признало крупнейшей в мире утечкой дизтоплива за последние десятилетия. В результате Росприроднадзор предъявил "Норникелю" к возмещению рекордный ущерб окружающей среде в размере 147,8 млрд руб.

Согласно действующему законодательству, ответственность за невыполнение правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрена статьей 20.6 КоАП. Максимальный штраф для должностных лиц составляет до 20 тыс. руб., для юрлиц - до 200 тыс. руб.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.