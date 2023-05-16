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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Уровень рек снижается на севере Иркутской области, подтопленными остаются 134 дома

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Паводковая обстановка стабилизируется в Катангском районе Иркутской области, где подтопило несколько населенных пунктов, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на утро 16 мая река Непа в районе населенных пунктов Бур и Ика ниже критических отметок. Уровень реки Нижней Тунгуски уверенно идет на спад. На контроле остается паводковая обстановка в селах Подволошино, Ерёма и Непа. В трех населенных пунктах остаются подтопленными 134 жилых дома. Спад воды ожидается в ближайшие двое суток", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, уровень воды рек в районе сел Подволошино, Токма, Бур и Ика ниже критических отметок, в районе сел Преображенка, Непа и Ерёма - выше.

Накануне в Ерёму и Преображенку вертолетом доставлена гуманитарная помощь. Восемь жителей, нуждавшихся в социальной и медицинской помощи, доставлены в районный центр.

Группы спасателей продолжают работать в подтопленных населенных пунктах, оказывая населению адресную помощь, доставляя продукты питания и медикаменты. Налажено взаимодействие с главами местных администраций.

На утро понедельника в селах Токма, Подволошино, Преображенка, Ерёма, Непа и в деревне Бур Катангского района были подтоплены 179 участков и 138 жилых домов, где проживают 289 человек. В Токме организован пункт временного размещения, куда были эвакуированы 35 человек. Накануне 11 жителей вернулись в свои дома.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах, попавших в зону паводка на реках в Катангском районе, проводится оценка ущерба, идет подготовка документации для выплат пострадавшим, которые предусмотрены в региональном бюджете.

С 8 мая в Катангском районе в связи с осложнением паводковой обстановки введен режим чрезвычайной ситуации.

Иркутская область МЧС
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