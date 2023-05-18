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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Глава МЧС прибыл в Иркутскую область оценить паводковую обстановку

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков в четверг прилетел в Иркутскую область, чтобы оценить паводковую обстановку в регионе, а также проконтролировать оказание поддержки населению.

Как передает корреспондент "Интерфакса", министр совершит облет одного из пострадавших поселков в нескольких километрах от города Киренск, а также пообщается с местными жителями.

Тем временем спасатели оказывают адресную помощь пострадавшим - доставляют воду и продукты питания. Также готовы авиация и пункты временного размещения.

Накануне несколько населенных пунктов Иркутской области оказались в зоне подтопления. В настоящее время обстановка стабилизируется. По информации областного главка МЧС, в регионе в ближайшее время ожидается спад воды. В настоящее время уровень воды в реках в районе сел Подволошино, Токма, Бур и Ика находится ниже критических отметок, в районе сел Преображенка, Непа и Ерема - выше.

В понедельник в селах Токма, Подволошино, Преображенка, Ерема, Непа и в деревне Бур Катангского района были подтоплены 179 участков и 138 жилых домов, где проживают 289 человек.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах, попавших в зону паводка на реках в Катангском районе, проводится оценка ущерба, идет подготовка документации для выплат пострадавшим, предусмотренных в областном бюджете.

С 8 мая в районе в связи с осложнением паводковой обстановки введен режим чрезвычайной ситуации.

Иркутск Александр Куренков МЧС РФ
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