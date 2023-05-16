Парламентская комиссия распределила 191 млрд руб. бюджетных кредитов регионам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований на заседании в понедельник одобрила предложения о распределении 191,1 млрд руб. бюджетных кредитов субъектам РФ, сообщил журналистам глава комитета по бюджету Госдумы и сопредседатель комиссии Андрей Макаров.

По его словам, 141,1 млрд руб. бюджетных кредитов под 0,1% годовых распределены для опережающего финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта более 500 социальных объектов в 75 регионах, в том числе учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также расселения аварийного жилья, комплексного развития сельских территорий и дорожной инфраструктуры. "Погашение таких кредитов предусматривается до 30 апреля 2024 г. за счет предусмотренных на эти цели межбюджетных трансфертов", - сказал Макаров.

Кроме того, по его словам, 50 млрд руб. специальных казначейских кредитов под 3% годовых сроком погашения до 15 лет распределены на приобретение нового подвижного состава общественного транспорта в 84 регионах, в первую очередь в малых городах и на сельских территориях.

В начале апреля сообщалось, что комиссия одобрила выделение регионам 86,5 млрд руб. до 2025 г. на реализацию инфраструктурных проектов по комплексному развитию городского наземного электрического транспорта, автомобильного транспорта.

Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований была создана весной 2020 г., в начале пандемии COVID-19, для более оперативного перераспределения бюджетных средств (без внесения поправок в бюджет) нуждающимся отраслям и регионам.