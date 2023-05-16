ФСБ задержала гражданку Украины, передавшую сведения о российских военных

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании гражданки Украины, передавшей спецслужбам сведения о дислокации и задачах российских войск, в том числе выполнявших задачи в Киевской области.

Как отмечает Центр общественных связей ФСБ, 25-летняя женщина, личность которой не раскрывается, "по заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ".

У задержанной изъята техника, в которой "обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ "Восток", принимавшей участие в специальной военной операции на территории Киевской области Украины".

Возбуждено дело по статье о шпионаже, теперь ей грозит наказание до 20 лет колонии. В настоящее время подозреваемая арестована.