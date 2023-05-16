Что произошло за день: вторник, 16 мая

Денонсация ДОВСЕ, будущее "Троицы" Рублева и ученый под подозрением в госизмене

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Для завершения выхода РФ из ДОВСЕ потребуется около полугода.

- В Думе заверили, что призванные на сборы резервисты не попадут в зону СВО. По словам председателя комитета по обороне, это не связанные между собой вещи, плановые сборы проводятся ежегодно.

- Глава Рособрнадзора не ждет отмены ЕГЭ в ближайшие десять лет. Анзор Музаев допустил, что к 2030 году формат выпускного экзамена дополнят данными, которые будут анализироваться и собираться с помощью искусственного интеллекта.

- Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение". Икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, далее она будет направлена на плановую реставрацию, а после - в Троице-Сергиеву Лавру. В Кремле заверили, что передача "Троицы" церкви скоординирована с теми, с кем было необходимо.

- Третьего новосибирского ученого-аэродинамика заподозрили в госизмене. Коллеги Валерия Звегинцева из Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН сообщают в открытом письме, что публикуемые ученым материалы неоднократно проверялись на наличие сведений ограниченного доступа, такие сведения обнаружены не были.

- ЦБ пока не увидел перспективы "тотального обмена" заблокированными активами. Это политический вопрос, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

- Российские военные уничтожили ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал". Также в Минобороны РФ сообщили о перехвате семи украинских крылатых ракет Storm Shadow.