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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:01

Более 130 нелегальных "оружейников" задержали в 48 регионах РФ за два месяца

Прекращена работа почти 30 подпольных мастерских, сообщили в ФСБ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает, что в период с января по февраль текущего года выявила 134 человек, причастных к незаконному производству и переделке оружия, пресекла работу 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Спецоперация прошла в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой народной республике, республиках Алтай, Дагестан, Коми, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Кабардино-Балкарской и Удмуртской республиках.

Также мероприятия проводилась в Алтайском, Забайкальском, Красноярском и Краснодарском краях, Амурской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

В результате спецоперации изъяты 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в частности, пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и ружья, а также пистолеты и револьверы, заявили в ФСБ.

Также, сообщили в спецслужбе, обнаружены 11 гранатометов и огнеметов, 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 127 основных частей оружия и свыше 80 тыс. патронов различного калибра.

ФСБ
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