ФСБ в октябре выявила почти 70 нелегальных "оружейников" в 31 регионе РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В октябре в 31 регионе России выявлены 68 так называемых нелегальных оружейников, прекращена работа 31 подпольной мастерской по модернизации оружия, сообщает во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщает ФСБ.

Спецоперация прошла в октябре в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Хакассия, Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Кемеровской, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Томской, Ульяновской и Челябинской областях.

"Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: противотанковое ружье "ПТРД", три пулемета ("ШКАС", "MG-34", "МО-15"), 22 автомата ("АК-103", "АК-12", "АК-47", "АКМС", "АК-74", "АКС-74У"), 14 пистолетов-пулеметов ("ПЛС", "ППШ", "МР-40", "SA-26", "Thompson", "VZ-26", "Uzi").

Изъяты также 114 винтовок, карабинов и ружей ("Атаман", "Бекас", "Вепрь", "ДП-О", "ИЖ", "К-98", "Мосина", "МР", "МЦ", "Сайга", "СВД", "СВТ", "СКС", "Тигр", "ТОЗ", "Хатсан", "Фролова", "Tiger", "Fabarm", "Mauser", "Orsis", "TR-З", "Zauer", "Zastava"), 150 пистолетов и револьверов ("Геко", "ПМ", "ПСМ", "ПЯ", "ТТ", "Browning", "Colt", "Glock", "Kors", "Luger", "Parabellum", "Relay", "Stalker", "Walther", "Бульдог", "Наган", "Jaguar-80", "Smith&Wesson").

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 50-мм миномет, подрывную машинку "КПМ-1А", 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручную гранату ("М-39", "РГД-5", "РГН", "РГ-33", "РГО", "Ф-1"), 15 запалов ("УДЗ", "УЗРГМ"), более 18,4 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 15250 патронов различного калибра, 63 основные части к огнестрельному оружию, а также семь единиц холодного оружия.