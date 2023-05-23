Ульяновские власти обсудят с руководством УАЗа увеличение плановой индексации зарплат

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Власти Ульяновской области намерены призвать владельцев Ульяновского автозавода (УАЗ, входит в группу "Соллерс") увеличить размер индексации заработной платы, которая в 2023 году запланирована на уровне 12%.

Губернатор региона Алексей Русских сообщил на заседании штаба по комплексному развитию региона , что вопрос об индексации зарплаты и развитии производства автозавода будет обсуждаться на встрече с его руководством и собственниками 24 мая.

"Мы будем ставить вопрос о еще более высокой индексации для того, чтобы подравняться с "Авиастаром" (завод Объединенной авиастроительной корпорации - ИФ)", - сказал губернатор, отметив, что УАЗ, является флагманом развития региональной экономики, как и "Авиастар", где средняя зарплата "существенно выше".

По мнению Русских, увеличение индексации следует обсудить с учетом того, что продукция УАЗа пользуется спросом, затоваривания нет, а предприятие работает с прибылью.

Он отметил, что собственники УАЗа одними из первых откликнулись на призыв властей индексировать зарплату, а средний ее уровень на предприятии превышает средний уровень по региону. В 2022 году УАЗ проиндексировал зарплату на 10%, с марта текущего года на 5%, с июня планировал индексацию в 7%, напомнил Русских.

Губернатор поручил организовать встречу с руководством УАЗа после того, как в интернете на прошлой неделе стали расходиться сообщения о недовольстве рабочих низким уровнем зарплат.

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска объявила о проведении проверки распространенной в интернете информации о нарушении трудовых прав работников УАЗа и намерении проанализировать вопросы своевременности и полноты выплаты трудовому коллективу заработной платы.

По данным пресс-службы "Соллерса", средняя зарплата на УАЗе на производстве - 41 тысяча рублей, предприятие работает стабильно по федеральному графику и полностью обеспечено заказами на 2023 год.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает автомобили УАЗ, является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), перезапущенный в конце ноября завод по производству LCV в Елабуге (бывшее СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.