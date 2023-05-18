РФ в новом сельхозгоду рассчитывает экспортировать 50-55 млн т зерна

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - РФ рассчитывает в новом сельхозгоду (начнется 1 июля 2023 года) экспортировать 50-55 млн тонн зерна, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК, которое в четверг провел президент РФ Владимир Путин.

"При запланированном объеме производства на 2023 год, с учетом переходящих остатков, рассчитываем в новом сезоне поставить зарубежным партнерам 50-55 млн тонн зерна", - сказал он.

В этом сельхозгоду, по его словам, экспорт зерна превысит 55 млн тонн, в том числе 45 млн тонн пшеницы. "Отмечу, что с начала сельхозсезона (с 1 июля 2022 года - ИФ) на мировые рынки уже поставлено более 50 млн тонн зерновых. До конца июня объем превысит 55 млн тонн, из которых пшеница - около 45 млн тонн. И это также рекорд для нашей страны. Сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение", - сказал он.

Патрушев подтвердил сделанный ранее прогноз о том, что сбор зерна в этом году ожидается в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. "Такой объем позволит в полной мере обеспечить баланс на рынке, удовлетворить внутренний спрос и продолжить развивать экспортный потенциал", - уточнил он.

Министр также сообщил, что ведомство, как и предполагало, планирует скорректировать формулу расчета экспортных пошлин. "В текущем году, учитывая рекордный урожай и раннюю посевную, мы сделаем это перед началом нового сельхозсезона. Рассчитываем, что скорректированный механизм начнет действовать с 1 июня и снизит нагрузку на сельхозпроизводителей", - заявил он.

По его словам, посевная уже перешагнула так называемый экватор - засеяно более половины площади - 33,2 млн га из 57 млн га. Динамика выше прошлогодней.

"По информации регионов, каких-либо нерешаемых сложностей нет. Аграрии в целом обеспечены материально-техническими ресурсами", - подчеркнул министр.

Патрушев также сообщил, что проект постановления по продлению специального комплекса мер по обеспечению аграриев минудобрениями (план закупки, ограничения на вывоз отдельных видов удобрений и фиксация отпускных цен) внесен в правительство. Эти меры будут действовать до ноября включительно.

По его словам, общая посевная площадь в этом году составит более 85 млн га.