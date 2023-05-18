Ученый заявил, что пандемия негативно сказалась на социальных связях осужденных в РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Десятки тысяч осужденных в России поучаствовали в девятой специальной переписи спецконтингента, которая проводилась в декабре прошлого года, в ходе переписи было выявлено, что пандемия негативно сказалась на социальных связях осужденных, сообщил в четверг главный научный сотрудник НИИ ФСИН России Вячеслав Селиверстов.

"Сбор (данных - ИФ) коснулся каждой второй женщины и каждого пятого мужчины. Массив осужденных, которые попали под перепись, в целом превышает 74 тыс. человек", - сказал он, выступая на III Петербургских пенитенциарных конференциях.

Селиверстов отметил, что это меньше, чем во время предыдущего исследования, которое проводилось 13 лет назад. "Перепись 2009 года затронула только в местах лишения свободы свыше 130 тыс. осужденных, но тогда и осужденных было значительно больше", - сказал специалист.

Мероприятия 2022 года охватили не только заключенных и тех, кто находится в СИЗО. Впервые в истории переписи были собраны данные у приговоренных к принудительным работам.

Селиверстов сообщил, что сейчас специалисты работают над обобщением результатов переписи, но уже можно сделать первые выводы: "пандемия коронавируса сильно сказалась на социальных связях осужденных с внешним миром".

Также, отметил он, усилились две тенденции, которые прослеживались и в 2009 году. Первая - десоциализация личности осужденного.

"Появление этой тенденции можно увидеть в снижении доли лиц, которые просят долгосрочные свидания; снижение доли лиц, которые получают посылки, передачи, переводы. А это все уже связи с миром, возвращением в общество, (...) и это не может нас не тревожить", - поделился исследователь.

Вторая тенденция - увеличение разрыва в материальном положении осужденных, добавил Селиверстов.

Комплекс международных научных мероприятий "III Петербургские пенитенциарные конференции" проходит в северной столице 17-19 мая. Специалисты в области юриспруденции обсуждают обеспечение прав человека в уголовно-исполнительной системе РФ, имидж ФСИН, специфику ведомственного профессионального образования.