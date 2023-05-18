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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Правительство выделит 2,5 млрд рублей для поддержки закрытых южных аэропортов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство выделит более 2,4 млрд рублей для поддержки деятельности 11 закрытых аэропортов юга и центральной части России, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня выделим почти 2,5 млрд рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов", - сказал он.

Эти средства должны компенсировать расходы аэропортов за декабрь 2022 - март 2023 года, говорится в пресс-релизе правительства.

"Такое решение позволит использовать предоставленные субсидии в том числе для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, а значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие", - отметил Мишустин.

Из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года остановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для поддержки их финансового состояния в 2022 году правительство выделило им 7,6 млрд руб.

Михаил Мишустин Правительство
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