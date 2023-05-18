Система ПВО сработала над Белгородским районом, пострадавших нет

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородским районом.

"Сегодня вечером над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в четверг Гладков заявил о гибели двух человек в результате обстрела села Нижнее Березово Шебекинского городского округа со стороны Украины. Еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.