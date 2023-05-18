ВСУ обстреляли еще одно село в Белгородской области, заявил губернатор

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны еще одного села на территории Шебекинского городского округа, пострадавших нет.

"Под обстрел попала Новая Таволжанка. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что после обстрела начался пожар в лесополосе, на месте работают пожарные.

Ранее в четверг сообщалось об обстрелах сел Нижнее Березово и Маломихайловка Шебекинского городского округа. В результате обстрела Нижнего Березова погибли двое мирных жителей, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.