Курский губернатор сообщил об отказе жителей приграничных районов переселяться

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Жители Глушковского и Хомутовского районов Курской области, территории которых с начала специальной военной операции подвергаются обстрелам с украинской стороны, не хотят покидать свое жилье, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт после поездки в эти районы.

"Всем оказывается помощь по восстановлению жилья и автомобилей. Еще раз предложил жителям временно переселиться, пока все отказываются", - сообщил он.

"Мне доложили, что пострадавшие в ходе вчерашнего обстрела в Глушково уже отпущены домой на амбулаторное лечение после хирургической обработки ран. Их состоянию здоровья ничего не угрожает", - добавил губернатор.

В минувший четверг Старовойт сообщал о сбросе украинскими военными взрывного устройства на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. В результате произошедшего ранения получили два человека.