ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Зафиксировано 10 прилетов по поселку Краснооктябрьский. Пострадавших нет, в одном доме выбиты окна. Еще 8 прилетов было по поселку Тёткино. Здесь тоже обошлось без пострадавших, разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.