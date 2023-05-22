Дума планирует попросить кабмин запретить проезд польских фур по территории РФ

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит вопрос об обращении к правительству с просьбой ввести запрет на проезд польских фур по российской территории, заявил по итогам заседания Совета Думы первый вице-спикер палаты парламента Александр Жуков.

"Завтра заседание начнется с обсуждения обращения в правительство по поводу транзита фур из Польши через территорию Российской Федерации и вообще въезда фур грузовых", - сказал Жуков в понедельник.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о запрете проезда польских фур по территории России.

"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", - написал Володин в своем телеграм-канале.